Испанец Франк Артига возглавил «Родину»

Московская «Родина» объявила о назначении нового главного тренера после увольнения Дмитрия Парфёнова. На вакантное место назначен Франк Артига, который ранее возглавлял дубль московского клуба.

«Франк Артига до сегодняшнего дня возглавлял «Родину-2», состоящую из молодых игроков. Под его руководством в прошлом сезоне команда стала бронзовым призёром третьей группы ФНЛ-2, а в нынешнем идёт на втором месте в группе «Серебро» Дивизиона «А» Второй лиги. При этом команда лидирует во всей Второй по многим технико-тактическим показателям.

Мы приветствуем Франка Артигу на новом посту и желаем команде под его руководством плодотворной и успешной работы!» — написала пресс-служба «Родины».

Интересно, что до переезда в Россию Артига работал в структуре «Барселоны».