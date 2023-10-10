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Испанец Франк Артига возглавил «Родину»

Испанец Франк Артига возглавил «Родину»
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Московская «Родина» объявила о назначении нового главного тренера после увольнения Дмитрия Парфёнова. На вакантное место назначен Франк Артига, который ранее возглавлял дубль московского клуба.

«Франк Артига до сегодняшнего дня возглавлял «Родину-2», состоящую из молодых игроков. Под его руководством в прошлом сезоне команда стала бронзовым призёром третьей группы ФНЛ-2, а в нынешнем идёт на втором месте в группе «Серебро» Дивизиона «А» Второй лиги. При этом команда лидирует во всей Второй по многим технико-тактическим показателям.

Мы приветствуем Франка Артигу на новом посту и желаем команде под его руководством плодотворной и успешной работы!» — написала пресс-служба «Родины».

Интересно, что до переезда в Россию Артига работал в структуре «Барселоны».

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