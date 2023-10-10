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Президент «Наполи» Де Лаурентис — о Гарсии: он не знает итальянского футбола

Президент «Наполи» Де Лаурентис — о Гарсии: он не знает итальянского футбола
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался насчёт последних неудачных результатов неаполитанского клуба, а также поделился мнением относительно нынешнего тренера команды Руди Гарсии.

«Это не лучший момент с Руди Гарсией. Когда вы принимаете решение выбрать тренера, который не так хорошо знает итальянский футбол, подобное случается. Я приму лучшее решение в подходящий для этого момент. Болельщики не способны повлиять на меня», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вчера, 9 октября, состоялось собрание с участием руководителей и тренера «Наполи», на котором обсуждалась текущая ситуация в команде. Подчёркивалось, что в ближайшее время руководство неаполитанского клуба примет решение о будущем 59-летнего специалиста.

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