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Тренер «Зенита» заявил, что Семак во многом похож на молодого Анчелотти

Тренер «Зенита» заявил, что Семак во многом похож на молодого Анчелотти
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Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака с молодым Карло Анчелотти. По его мнению, между уровнем этих специалистов можно поставить знак равенства. Напомним, в бытность футболистом Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане».

«Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак? Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремлённость. Оба максимально поглощены работой. Можно ли поставить знак равенства между ними? Думаю, да.

Чему я научился у Семака? Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой», — приводит слова Симутенкова Sport24.

«Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл пять чемпионств Российской Премьер-Лиги подряд.

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