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«Футболист мирового класса». В «Челси» отреагировали на новость об уходе Азара из футбола

«Футболист мирового класса». В «Челси» отреагировали на новость об уходе Азара из футбола
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Лондонский «Челси» отреагировал на заявление бывшего футболиста «синих» Эдена Азара о завершении профессиональной футбольной карьеры.

«Было просто невероятно смотреть на игру Азара вживую. Футболист мирового класса, подаривший нам ощущение, что это игрок, который может делать с мячом в ногах практически всё», — написано в официальном аккаунте «Челси» в «Твиттере».

Напомним, Азар перешёл в стан «синих» в 2012 году и провёл в клубе семь лет. За это время бельгийский футболист принял участие в 352 матчах во всех турнирах, в которых отметился 110 голами и 92 результативными передачами. В составе «Челси» 32-летний вингер дважды становился чемпионом Англии, два раза побеждал в Лиге Европы, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

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