Радченко: у Камеруна всегда были поколения, игравшие в хороших европейских лигах

Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Камеруна.
«Будет очень интересно посмотреть на сборную Камеруна — это более сильный соперник, чем те, с которыми наша сборная играла ранее. Российская сборная должна выйти в оптимальном составе. Карпин посмотрел большое количество игроков за это время — наверное, у него сложился оптимальный состав.
Когда я играл против Камеруна на ЧМ-1994, у них была хорошая команда: много игроков, которые играли на приличном уровне. Просто тогда так сложилось, что нам было нечего терять и нужно было побеждать крупно. У Камеруна всегда были поколения, которые играли в хороших европейских лигах. Футбол в Камеруне есть и всегда будет», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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- 10 октября 2023
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