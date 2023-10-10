Вингер «Арсенала» Сака может восстановиться от травмы к октябрьскому матчу с «Челси»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака может успеть восстановиться от повреждения к матчу ближайшего тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» сыграют с лондонским «Челси». Об этом сообщает журналист Саймон Коллингс в своём «твиттере».

По информации источника, в течение текущей недели Сака должен прибыть в Колни, где он пройдёт реабилитацию от травмы. Ожидается, что во время паузы на матчи сборных 22-летний футболист получит полноценный отдых, как и все остальные футболисты «Арсенала», не привлечённые к участию в играх своих национальных команд. По оптимистичному прогнозу английский вингер должен успеть восстановиться к матчу АПЛ с «Челси».

Напомним, «канониры» сыграют с «синими» в 9-м туре чемпионата Англии. Матч пройдёт 21 октября (19:30 мск).

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом» (1:2) Сака был заменён в первом тайме из-за травмы.