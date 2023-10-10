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Василий Уткин отреагировал на отмену решения УЕФА допустить сборную России U17 к турнирам

Василий Уткин отреагировал на отмену решения УЕФА допустить сборную России U17 к турнирам
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения — политическое давление.

Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная — даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чём.

За это время состоялось ещё и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно.

Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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Источник: исполком УЕФА отменил решение допустить юношеские сборные России к турнирам
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