Россия — Камерун: когда матч, где смотреть прямую трансляцию

В четверг, 12 октября, сборная России встретится с национальной командой Камеруна в товарищеском матче. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Россия — Камерун. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Интересно, что сборные России и Камеруна всего дважды встречались в своей истории. Первая игра проходила в рамках чемпионата мира в 1994 году и завершилась победой россиян с разгромным счётом 6:1. Вторая встреча России и Камеруна — товарищеский матч в 2011 году. Он завершился со счётом 0:0.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.