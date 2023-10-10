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Россия — Камерун: когда матч, где смотреть прямую трансляцию

Россия — Камерун: когда матч, где смотреть прямую трансляцию
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В четверг, 12 октября, сборная России встретится с национальной командой Камеруна в товарищеском матче. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Россия — Камерун. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Интересно, что сборные России и Камеруна всего дважды встречались в своей истории. Первая игра проходила в рамках чемпионата мира в 1994 году и завершилась победой россиян с разгромным счётом 6:1. Вторая встреча России и Камеруна — товарищеский матч в 2011 году. Он завершился со счётом 0:0.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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