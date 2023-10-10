Источник: «Рубин» расторг контракты с нападающим Уридией и защитником Ширяевым

Казанский «Рубин» расторг трудовые соглашения с нападающим Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым. Об этом информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Сообщается, что у обоих футболистов в договорах был прописан пункт, в соответствии с которым клуб имел право в одностороннем порядке расторгнуть с ними соглашение, выплатив компенсацию в три зарплаты. Подчёркивается, что заработная плата Уридии составляет 1,7 млн рублей в месяц, а оклад Ширяева — 1,5 млн рублей. Также отмечается, что расторжение контрактов с игроками может быть связано с результатом противостояния двух группировок внутри клуба.

Напомним, после 11 туров РПЛ «Рубин» набрал 12 очков и на текущий момент располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.