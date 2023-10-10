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Ташуев сравнил матч сборных России и Камеруна с хорошим стейком

Ташуев сравнил матч сборных России и Камеруна с хорошим стейком
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«У нас сегодня такая ситуация, что каждый матч, будь то с участниками Кубка мира, будь то с финалистами Кубка Африки, – очень важен. Сборной эти матчи нужны! Как без таких игр оценить уровень, на котором находится наш футбол? Я вообще не понимаю, что значит «не нужно». У нас нет международных матчей, а игры чемпионата… Можно восхищаться чемпионатом или нет, но этого точно недостаточно.

Игры против Катара, Камеруна – это вклад в будущее, возможность подготовить молодых игроков, оценить уровень интенсивности. Ну и для болельщиков игры национальной сборной как вкусное блюдо. Матч со сборной Камеруна можно сравнить с хорошим стейком», – приводит слова Ташуева Metaratings.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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