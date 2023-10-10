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«Рубин» объявил об уходе Уридии и Ширяева

«Рубин» объявил об уходе Уридии и Ширяева
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«Рубин» принял решение о прекращении трудовых отношений с нападающим Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

«Мы благодарим футболистов за время, проведённое в «Рубине», и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

28-летний Максим Ширяев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги не провёл ни одного матча. На счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. 30-летний Мераби Уридия сыграл в четырёх матчах чемпионата России сезона-2023/2024, а также выходил на поле в пяти играх Кубка России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков после 11 матчей.

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