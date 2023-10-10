В Федерации футбола Кении высказались о допуске болельщиков на матч с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч сборной России с кенийцами смогут посетить только постояльцы отеля Titanic Mardan Sports Complex в Анталье (Турция), на стадионе которого пройдет встреча. Такие сведения распространялись в социальных сетях. Игра состоится в понедельник, 16 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

«На товарищеском матче в Анталье мы ожидаем болельщиков как из Кении, так и из России. Была информация, что стадион при гостинице и матч смогут посетить только постояльцы, — вопрос допуска тоже сейчас решается», — приводит слова Отиено Sport24.

В четверг, 12 октября, сборная России проведёт товарищеский матч с Камеруном в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.