«Зенит» объявил о продлении контракта с Андреем Мостовым

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с нападающим Андреем Мостовым по схеме «3+1». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Мостового с продлением контракта и желает продолжения славных победных традиций в составе сине-бело-голубых!» — написано в заявлении клуба.

Андрей Мостовой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл четыре матча. Также на счету футболиста одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 11 матчей.