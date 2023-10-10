Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил о продлении контракта с Андреем Мостовым

«Зенит» объявил о продлении контракта с Андреем Мостовым
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с нападающим Андреем Мостовым по схеме «3+1». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Мостового с продлением контракта и желает продолжения славных победных традиций в составе сине-бело-голубых!» — написано в заявлении клуба.

Андрей Мостовой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл четыре матча. Также на счету футболиста одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 11 матчей.

Материалы по теме
«Зенит» вернулся в тройку, а «Сочи» продлил «чёрную» серию. Что теперь будет с командой?
«Зенит» вернулся в тройку, а «Сочи» продлил «чёрную» серию. Что теперь будет с командой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android