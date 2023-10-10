Первак — о главном тренере «Краснодара»: Ивич не пойдёт в неуправляемый «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак порассуждал о возможном переходе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на аналогичную должность в московскую команду.

«Может ли Ивич оказаться в «Спартаке? В этом мире всё возможно, конечно. Ивич — солидный тренер. У него есть история, я его помню футболистом, что мы не можем сказать об Абаскале.

«Спартак» — неуправляемый клуб, там бардак. Абаскаль, как и руководство клуба, шарахается в разные стороны. У «Краснодара» есть Галицкий, который жив и здоров. Он влияет положительно на команду, академию. За любые деньги очень сложно переманить тренера из команды, которая идёт на первом месте в чемпионате, в другой клуб. У Владимира Ивича есть действующий контракт, у него хорошие условия, он в хорошем климате. Что ему дёргаться в этот «Спартак»?

«Краснодар» себе пока имя не сделал, но у них есть растущая история, они на протяжении десяти лет прогрессируют. В «Спартаке» всё замерло», — приводит слова Первака Legalbet.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе этого года. Сербский специалист подписал с «быками» двухлетнее соглашение. После 11 туров текущего чемпионата России краснодарцы занимают первую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков и опережая «Крылья Советов» на шесть баллов.