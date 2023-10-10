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Источник: Великобритания и Ирландия получат € 3 млрд за проведение ЧЕ-2028

Источник: Великобритания и Ирландия получат € 3 млрд за проведение ЧЕ-2028
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Великобритания и Ирландия были официально уполномочены УЕФА на проведение чемпионата Европы — 2028, при этом страны получат дополнительные € 3 млрд за то, что являются хозяевами турнира, сообщает The Times.

Это будет крупнейшее спортивное событие, которое впервые пройдёт на Британских островах со времён Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Турнир с участием 24 сборных станет крупнейшим международным футбольным событием в Великобритании со времён Евро-1996, который привлёк внимание 280 тыс. болельщиков. На чемпионате Европы — 2028 будет продано около 3 млн билетов на матчи, а средняя вместимость стадионов составит 58 тыс. человек.

Согласно заявке на проведение турнира, поданной УЕФА. Англия проведёт 28 матчей, Уэльс, Шотландия и Ирландия — по шесть игр, а Северная Ирландия – пять.

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