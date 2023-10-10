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Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит оперный певец Ильдар Абдразаков

Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит оперный певец Ильдар Абдразаков
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Гимн России перед товарищеским матчем с Камеруном исполнит оперный перец Ильдар Абдразаков. Об этом сообщила сборная России в социальных сетях.

Встреча состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Заслуженный артист нашей страны выступал на многих мировых сценах, среди них – Большой театр, «Ла Скала», «Метрополитен-опера» и «Опера Гарнье».

Абдразаков – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», двукратный обладатель «Грэмми», победитель третьего сезона шоу «Маска», — написано в заявлении сборной России.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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