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Ондуа: если забью России, не буду праздновать

Ондуа: если забью России, не буду праздновать
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа ответил на вопрос о том, будет ли праздновать гол в ворота России.

«Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!» — приводит слова Ондуа «Спорт-экспресс».

Гаэль является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий уехал в Европу, где у него не получилось. Ондуа вернулся в Россию, где год поиграл за махачкалинский «Анжи». Затем он отправился в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит, но также играл ещё за немецкий «Ганновер».

Матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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