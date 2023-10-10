Колосков: в основу сборной Камеруна из наших игроков попал бы только Головин

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России со сборной Камеруна. По мнению специалиста, африканская национальная команда превосходит российскую в классе исполнителей.

«Матч с Камеруном станет праздником футбола для болельщиков. Сборная наконец-то играет дома с сильнейшим за последнее время соперником. Камерун превосходит в классе нашу команду, это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Головин. У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

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Напомним, учебно-тренировочные сборы национальной команды стартовали в понедельник, 9 октября, в Новогорске и продлятся до 16 октября. Сборная проведёт два товарищеских матча ← с командами Кении и Камеруна. Игры состоятся 12 и 16 октября (в четверг и в понедельник).