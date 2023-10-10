Гришин: столкновение болбоя и Гаича стоит разбирать, это ни в какие ворота не лезет

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об эпизоде матча «Спартак» – ЦСКА (2:2) в 11-м туре МИР РПЛ, в котором болбой домашней команды толкнул защитника армейцев Милана Гаича.

«Момент с столкновением болбоя и Гаича 100% стоит разбирать. Этот парень вообще не имеет права прикасаться к игроку основного состава ЦСКА и любой другой команды. Болбой — это мальчик, который подаёт мячи, он должен сделать свою работу и уйти в сторону. Здесь я на стороне Гаича.

Не дай бог болбой толкнул бы Милана так, что он поскользнулся и получил бы травму. А футболисты сейчас стоят больших денег, кто бы платил неустойку клубу? Это ни в какие ворота не лезет. А болбои сейчас выходят на первое место, чтобы их обсуждали. Можно не подать мяч, но прикасаться к футболисту другой команды — это никого не красит», — приводит слова Гришина Metaratings.

Напомним, в дерби, когда Гаич пошёл за мячом, чтобы вбросить аут, болбой красно-белых с мячом в руках начал толкать защитника и по итогу уронил футболиста.