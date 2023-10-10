В УЕФА подтвердили отмену решения о допуске юношеских сборных России к турнирам

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались об отмене решения о допуске сборных России не старше 17 лет к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«Пункт повестки дня был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть», — приводит текст заявления пресс-службы УЕФА ТАСС.

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации, аргументировав это так: «Дети не должны страдать из-за поступков, которые совершают взрослые». При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине.