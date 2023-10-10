«Это очень долгожданный момент». Андрей Мостовой — о продлении контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал продление контракта с клубом до 2028 года.

«Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден.

Последний месяц восстанавливался от травмы? Это был тяжёлый жизненный период, первый раз была такая длительная травма, потом восстановление. Сейчас уже всё хорошо, тренируюсь, может быть, был готов и к поездке в Сочи, но вместе с тренерским штабом и врачами решили, что лучше остаться и не рисковать. Со среды начинаю работать в общей группе и в Казахстан, на игру с «Кайратом», думаю, тоже поеду», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».