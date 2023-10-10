Гафин: Тюкавину всего 20 лет, а он уже сыграл 100 матчей в РПЛ, поэтому он прогрессирует

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слова бывшего игрока «Спартака» Егора Титова, который посоветовал нападающему бело-голубых Константину Тюкавину уезжать в Европу.

«Титов посоветовал Тюкавину бежать в Европу, потому что в РПЛ нет прогресса. Согласен ли я с этим? У кого нет прогресса? У Титова? У Тюкавина, конечно же, есть прогресс. Ему всего 20 лет, а он уже сыграл 100 матчей в лиге, поэтому он в ней прогрессирует.

Что должен сделать Константин, чтобы повысить уровень своего прогресса? Выиграть чемпионство со своим родным клубом», — приводит слова Гафина Sport24.

Тюкавин является воспитанником московского «Динамо» и в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах во всех турнирах, где забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.