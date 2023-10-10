Кафанов: Проведель сказал, что не хочет общаться ни с кем из России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер итальянского «Лацио» Иван Проведель не стал общаться по поводу вызова в национальную команду.

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», — приводит слова Кафанова «Спорт-экспресс».

У 29-летнего голкипера русские корни по материнской линии. Ранее, в сентябре 2022 года, он был вызван в национальную команду Италии, но не сыграл ни одного матча.

В текущем сезоне Иван Проведель провёл восемь игр в Серии А и две в Лиге чемпионов.