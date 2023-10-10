Де Лаурентис — о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: вы идиоты, всё ради денег?

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступает против проведения Суперкубка Италии в Саудовской Аравии.

«Арабские страны должны уважать женщин и труд. Когда кто-то говорит о спорте, который должен совмещать благополучие и здоровье, если этого не происходит, то мне придётся беспокоиться.

Вы видели, что происходит в Израиле? Вы могли себе представить, что над этими территориями воздушная блокада? Ребята, вы поняли, что четырьмя самолётами мы привозим 120 игроков, которые стоят того, чего они стоят? Но вы идиоты.… И всё это ради того, чтобы заработать ещё несколько миллионов?

Давайте сделаем это на «Олимпико», зачем нам туда идти и возиться? Дело не в том, что я хочу бойкотировать, я просто сказал: «Подумайте об этом»», — приводит слова Де Лаурентиса Goal.

Мероприятие, в котором примут участие «Наполи», «Интер», «Фиорентина» и «Лацио», пройдёт с 21 по 25 января 2024 года, однако президент неаполитанцев выступает против.