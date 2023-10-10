«Печальная новость для всех россиян». Газзаев — об отмене решения УЕФА о допуске юношей

Российский тренер Валерий Газзаев высказался об отмене решения УЕФА о допуске сборных России не старше 17 лет к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«К огромному сожалению, УЕФА и Международный олимпийский комитет являются несамостоятельными организациями, которым можно диктовать свою волю, и мнения своего они не имеют. Считаю эту новость крайне печальной для всех россиян», — приводит слова Газзаева «RT на русском».

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации, аргументировав это так: «Дети не должны страдать из-за поступков, которые совершают взрослые». При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине.