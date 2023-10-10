Карпин давал указание Кузяеву, Мухин показывал пресс. Фото тренировки сборной России

Сегодня, 10 октября, сборная России на базе в подмосковном Новогорске провела тренировку перед товарищеским матчем со сборной Камеруна.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень ближайшего соперника — национальной команды Камеруна.

«По качеству игроков и уровню Камерун самый сильный наш соперник после отстранения. Это интересно. И мне, и футболистам — сыграть против игроков такого уровня, против кого давно не играли.

Однозначно хорошо, что играем дома. В Москве последний раз играли два года назад. Хочется, чтобы арена была полная. Эмоции от игры дома совсем другие», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрий Голубовича.