Хабаровская академия «Искра» выиграла Кубок Муданьцзян — 2023 в Китае

Хабаровская академия «Искра» заняла первое место на турнире «Кубок Муданьцзян — 2023» в Китае.

В турнире командам из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Уссурийска противостояли спортсмены из Харбина, Цицикара, Дунъаня и провинции Хэйлунцзян. С первых дней соревнований фаворитами стали футболисты из Хабаровска – воспитанники академии «Искра». Они провели восемь кубковых матчей. Половина из них – с китайскими футболистами. В итоге хабаровчане не потерпели ни одного поражения и завоевали золото турнира.

«Раньше мы отправляли своих ребят на соревнования в Испанию, а теперь больше смотрим в сторону Азии. Международное направление для нас очень важно. Такие поездки закаляют спортсменов и дают им возможность сыграть с лучшими командами», — сказал директор футбольной академии «Искра» Алексей Попов.

Организаторы турнира «Кубок Муданьцзян — 2023» планируют продолжить практику российско-китайских соревнований.