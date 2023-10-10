«Команда показала качественный футбол». Тренер «Химок» Талалаев — о матче с «Аланией»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче 13-го тура Мелбет Первой лиги с владикавказской «Аланией». Встреча завершилась вничью — 2:2.

«Хорошая, боевая игра, команда проявила характер, показала качественный футбол. У нас были разные модели игры в таймах, но не выиграли, к сожалению. Во втором тайме было интересно, зрители получили удовольствие. Команда прибавляет от игры к игре. Объективно – игра равных команд, «Алания» многие клубы развозила, мы видели игру с «Родиной», с «Кубанью», а здесь у них не получилось», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба.

«Алания» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков за 13 матчей. «Химки» (21) находятся на третьей строчке.