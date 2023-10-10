Новичок «Реала» Гюлер восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер приступил к индивидуальным тренировкам после травмы передней прямой мышцы левой ноги. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, турецкий футболист полностью восстановился от повреждения, полученного в сентябре на тренировочной сессии. До этого полузащитник выбыл из строя на два месяца из-за травмы мениска.

Напомним, Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» в минувшее летнее трансферное окно за € 20+10 млн. На данный момент хавбек не успел провести ни одной игры за мадридскую команду.

В прошлом сезоне Гюлер провёл за «Фенербахче» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.