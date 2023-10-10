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«Всё это часть большой политики». Алдонин — об отмене решения УЕФА о допуске юношей

«Всё это часть большой политики». Алдонин — об отмене решения УЕФА о допуске юношей
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Российский тренер Евгений Алдонин высказался об отмене решения УЕФА о допуске сборных России не старше 17 лет к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«К сожалению, всё это часть большой политики. Признаться, у меня было ощущение чего-то подобного. С другой стороны, было совершенно непонятно, какие сборные бы с нами играли, а какие нет. В этой ситуации надо постараться максимально поспособствовать развитию нашей молодёжи своими собственными силами и не просто говорить об этом, а давать конкретные шансы», — приводит слова Алдонина «RT на русском».

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Сегодня, 10 октября, это решение было отменено.

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