Первый тренер Файзуллаева: думаю, болельщикам ЦСКА нравится креативная игра Аббоса

Дмитрий Ан, первый тренер форварда ЦСКА Аббоса Файзуллаева, высказался об успехах узбекского футболиста.

«Недавно Аббосу исполнилось 20 лет. Поздравил его, пожелал ему удачи. Очень важно, чтобы у него получалось двигаться к намеченной цели. Только вперёд. Не знаю, как отмечал Аббос с командой, но здорово, что его тепло приняли в ЦСКА.

Думаю, публике нравится его креативная игра. В ней есть и эстетика, и уверенность, и техника. За счёт этого, возможно, болельщики признали его лучшим игроком команды по итогам сентября.

Удалось посмотреть матч «Спартак» — ЦСКА (2:2), но не с самого начала. Очень рад за Аббоса, что он был признан лучшим игроком матча. Он радует своей игрой, приносит команде пользу», – приводит слова Ана Metaratings.ru.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА в минувшее трансферное окно из «Пахтакора» за € 500 тыс. В текущем сезоне форвард провёл за армейцев девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.