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Первый тренер Файзуллаева: думаю, болельщикам ЦСКА нравится креативная игра Аббоса

Первый тренер Файзуллаева: думаю, болельщикам ЦСКА нравится креативная игра Аббоса
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Дмитрий Ан, первый тренер форварда ЦСКА Аббоса Файзуллаева, высказался об успехах узбекского футболиста.

«Недавно Аббосу исполнилось 20 лет. Поздравил его, пожелал ему удачи. Очень важно, чтобы у него получалось двигаться к намеченной цели. Только вперёд. Не знаю, как отмечал Аббос с командой, но здорово, что его тепло приняли в ЦСКА.

Думаю, публике нравится его креативная игра. В ней есть и эстетика, и уверенность, и техника. За счёт этого, возможно, болельщики признали его лучшим игроком команды по итогам сентября.

Удалось посмотреть матч «Спартак» — ЦСКА (2:2), но не с самого начала. Очень рад за Аббоса, что он был признан лучшим игроком матча. Он радует своей игрой, приносит команде пользу», – приводит слова Ана Metaratings.ru.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА в минувшее трансферное окно из «Пахтакора» за € 500 тыс. В текущем сезоне форвард провёл за армейцев девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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