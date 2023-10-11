Отец Кузяева: Далер освоился в «Гавре», его очень хорошо приняли

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, как проходит адаптация футболиста во французском клубе.

«Можно сказать, Далер освоился в клубе. Его очень хорошо приняли руководство и тренерский штаб с футболистами. И, как Далер говорил в интервью, его встречают в городе, здороваются — всё это хорошо. Но во французском чемпионате ещё всё впереди.

Лига 1 — крепкий чемпионат. В каждом матче нужно отдаваться полностью. Работы предстоит много, потихоньку будем стремиться адаптироваться к нему. Только тренер может сказать, насколько Далер играет ключевую роль в команде. Мы с ним об этом не разговаривали.

В плане изучения языков — он у нас молодец. Знает английский, более-менее — испанский, теперь старается изучать французский язык. Уже пошёл небольшой прогресс. Как говорят, нужно осилить один иностранный язык, а второй уже полегче идёт. Легче же, когда понимаешь разговор на поле, о чём говорят соперники, что требует от тебя тренерский штаб. Это очень важно. Должна же быть атмосфера. У нас тоже многие иностранцы стараются изучать русский. Это нормальное явление для профессионального футбола и жизни», — приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.