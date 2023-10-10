Спортдиректор «Ахмата» назвал неудовлетворительными результаты команды на старте сезона

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил результаты команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«По итогам 11 туров мы ожидали другой результат. Был неудачный старт, смена главного тренера. Необходимо какое-то время, потому что сейчас другие требования. Пока результат неудовлетворительный, не такой, на который мы рассчитывали до старта чемпионата. Понятно, что любая смена тренера говорит о том, что в команде были проблемы.

Надеемся, что после паузы в весенней части чемпионата результаты будут получше. Борьба за медали? Время покажет. Что от нас зависит, мы сделаем. Все пожелания от тренерского штаба мы услышали. Мы работаем, чтобы смогли сделать те изменения, которые необходимы в зимнее трансферное окно», – приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

На данный момент грозненская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав после 11 туров 12 очков. В прошлом сезоне по итогам первенства «Ахмат» занял пятое место.