Главный тренер «Рубина» Рахимов: нас никто не возит, мы сами себе «привозим» голы

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о процессе перестроения в команде.

«Чувствуется ли эмоциональный подъём после выхода из зоны стыковых матчей? Я как тренер ориентируюсь на другое – на то, как идёт процесс перестроения. Это тяжелейший процесс. Конечно, есть давление, когда нет очков. Но я говорил с командой: «Вы не можете потерять уверенность в себе, уверенность теряется тогда, когда вы очень плохо играете и вас все возят». Но нас никто не возит, мы сами себе «привозим» голы, нам нужно сыграть внимательно в обороне. Нас наказывают за каждый эпизод. Но есть хорошие отрезки в игре, игра есть», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 11 матчей. В следующем туре казанцы встретятся с ЦСКА 21 октября.