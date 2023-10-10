Луис Диас — о незасчитанном голе: такое случается, судьи тоже люди

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас высказался по поводу его скандально не засчитанного гола в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

«Вопрос с голами был немного сложным. В тот момент это очень сильно ударило по мне, но не только по мне, но и по всем моим партнёрам. В середине игры мы много говорили об этом, это был положительный результат, который должен был нам помочь. Такое случается, судьи тоже люди. Нам нужно успокоиться, в следующий раз всё будет лучше», — приводит слова Диаса El Heraldo.

Напомним, в матче между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», когда команда Юргена Клоппа была в меньшинстве, Диас отметился голом, но из-за недопонимания на VAR чисто забитый гол отменили. А через минуту Сон Хын Мин вывел лондонцев вперёд.

На данный момент после восьми сыгранных матчей в АПЛ «Ливерпуль» располагается на четвёртой позиции с 17 очками.