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Хоселу высмеял невнятный испанский Беллингема

Хоселу высмеял невнятный испанский Беллингема
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Нападающий «Реал» Мадрида Хоселу высказался о партнёре Джуде Беллингеме, а также высмеял испанский англичанина.

«Он очень скромный мальчик, который старается со всеми разговаривать. Я много с ним общаюсь, потому что говорю по-английски. Я стараюсь много с ним общаться. Он очень трудолюбивый, ему 20 лет, но он выглядит так, будто ему 30. Он обладает невероятной зрелостью и ноу-хау.

Да, он уже невнятно говорит по-испански и пытается что-то сказать. Правда в том, что в этом смысле он довольно забавный», — приводит слова Хоселу Goal.

Беллингем присоединился к «сливочным», перейдя из «Боруссии» Дортмунд за € 103 млн, и принял участие в десяти матчах во всех турнирах, где отметился десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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