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Сборную Камеруна в Москве встретили пирогом и песнями

Сборную Камеруна в Москве встретили пирогом и песнями
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Сборную Камеруна по футболу в московском аэропорту Шереметьево встретили пирогом и песнями. Футболисты были в хорошем настроении, несмотря на двухчасовую задержку рейса из Стамбула.

В аэропорту кусочек пирога откусил Гаэль Ондуа, который является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий уехал в Европу, где у него не получилось. Ондуа вернулся в Россию, где год поиграл за махачкалинский «Анжи». Затем он отправился в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит, но также играл ещё за немецкий «Ганновер».

Матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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