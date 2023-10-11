Сборную Камеруна в Москве встретили пирогом и песнями

Сборную Камеруна по футболу в московском аэропорту Шереметьево встретили пирогом и песнями. Футболисты были в хорошем настроении, несмотря на двухчасовую задержку рейса из Стамбула.
В аэропорту кусочек пирога откусил Гаэль Ондуа, который является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий уехал в Европу, где у него не получилось. Ондуа вернулся в Россию, где год поиграл за махачкалинский «Анжи». Затем он отправился в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит, но также играл ещё за немецкий «Ганновер».
Матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.
Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».
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