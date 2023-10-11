«Спартак» и Chery продолжат сотрудничество

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев и директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков подписали договор о продлении сотрудничества.

«Хочу поблагодарить «Спартак» за оказанное доверие. За прошедший год мы провели вместе ряд совместных проектов, мероприятий. Хочу особо выделить одно: мы вместе со «Спартаком» исполнили мечту детей! Мы пригласили подопечных детей-сирот благотворительного фонда «Арифметика добра». Гильермо Абаскаль со своим штабом провели ряд занятий с детишками, а потом вышли на поле, чтобы сразиться», — приводит слова Шмакова сайт клуба.

«Мы активно использовали автомобили Chery в работе весь год. Это показатель качества. Важно сказать, что в новом году у нас также запланировано много интересных акций. Отмечу, что у нас это не просто партнёрство, а нечто большее — мы чувствуем искреннюю заинтересованность в совместной работе», — сказал Малышев.

В рамках продления сотрудничества Шмаков передал клубу ключи ещё от 10 автомобилей. Пять из них — это флагманы кроссоверов, полноприводные семиместные Tiggo 8 Pro Max, ещё пять — седаны бизнес-класса Arrizo 8. Суммарно в парке «Спартака» 45 автомобилей марки Chery.