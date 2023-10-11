Магомед-Шапи Сулейманов объяснил, что его публикация в соцсетях была истолкована неверно

Полузащитник греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов, права на которого принадлежат «Краснодару», объяснил, что его публикация в соцсетях была истолкована неверно.

«То, что произошло в субботу на музыкальном фестивале, является ужасным преступлением против граждан Израиля и зарубежных гостей. Я хочу, чтобы всех заложников освободили как можно скорее. Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии.

Мои мысли и молитвы с Израилем, поклонниками «Хапоэля» (Беэр-Шева), моими близкими и близкими моих товарищей по команде, независимо от того, евреи они или мусульмане. Жизнь – это самое ценное, и никто не имеет права отнимать её силой.

Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей. Они не только совершают преступления против израильтян, но и держат жителей сектора Газа в заложниках, подвергая опасности их жизни.

Я объяснил это всем, кто писал мне и спрашивал, что я имел в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я говорю это ещё раз. Мы все нуждаемся в любви и сострадании в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения», – написал Сулейманов в «Инстаграме» *.

Напомним, Сулейманов выступал за израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) на правах аренды в сезоне-2022/2023. Шапи принял участие в 35 матчах во всех турнирах, где отметился пятью мячами и шестью голевыми передачами.

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