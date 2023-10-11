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Димидко и Техеда вошли в тренерский штаб «Родины»

Димидко и Техеда вошли в тренерский штаб «Родины»
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«Родина» в своих социальных сетях объявила имена помощников нового наставника команды Франка Артиги. Ими стали тренер Александр Димидко и тренер по физподготовке Джозеп Техеда. Оба ранее вместе с Артигой работали с «Родиной-2».

Также в качестве переводчика с первой командой будет работать Сергей Бороздин. Димидко известен по выступлениям в качестве игрока за московское «Динамо» и «СКА-Энергию» в Российской Премьер-Лиге.

Обновленный тренерский штаб уже приступил к своим обязанностям. Сегодня прошла первая тренировка команды под руководством Артиги.

Ранее во вторник, 10 октября, «Родина» объявила об уходе с поста главного тренера Дмитрия Парфёнова. Об уходе из клуба сообщил также его помощник Юрий Ковтун.

«Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков после 13 матчей.

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