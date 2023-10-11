В «Барселоне» прокомментировали возможное возвращение Лионеля Месси

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу отреагировал на слухи о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Возвращение Месси? Мы хотим удостоить его почести, когда будут подходящие обстоятельства. Он этого заслуживает, и мы с нетерпением ждём, когда сможем осуществить задуманное. Всё остальное – лишь домыслы, о которых мы не будем говорить», – приводит слова Ромеу Barca Universal.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.