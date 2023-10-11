У сборной Кении возникли проблемы с вызовом игрока «Виборга» на матч с Россией

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат прокомментировал ситуацию с вызовом в национальную команду на товарищеский матч с Россией защитника «Виборга» Даниэля Анюэмбе. Несмотря на отсутствие игрока в ранее обнародованном составе, наставник выразил надежду, что футболист всё же появится в его распоряжении.

«Мы хотели, чтобы Анюэмбе был в нашем распоряжении, но клуб не хотел его отпускать. Мы официально обратились к ним и надеемся, что получим его вовремя к матчу в понедельник. Двери в сборную и из неё остаются открытыми. Мы продолжаем изучать варианты, поскольку стремимся создать сильную команду для предстоящих отборочных игр в ноябре», — приводит официальный сайт Федерации футбола Кении слова Фырата.

Во вторник «Звёзды Харамби» начали подготовку к матчу, который состоится 16 октября в Анталье. В первой тренировке сборной Кении принимали участие 14 игроков, а к концу дня к команде должны были присоединиться ещё семь человек, вызванных на сбор. Двое футболистов, защитник Джонстон Омурва и полузащитник Аюб Тимбе, приедут в расположение национальной команды в четверг.