Гюндоган оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган ответил на вопрос о перспетивах каталонской команды в Лиге чемпионов.

«Если нам удастся стабильно выступать на поле каждую игру, не думая о результатах, которых мы надеемся достичь, поскольку другие команды тоже очень хороши, мы сможем далеко пойти.

Думаю, мы можем дойти до финала Лиги чемпионов и даже выиграть его. К счастью, у нас есть тренер и несколько игроков, которые уже выигрывали этот турнир», — приводит слова Гюндогана Sport.

Футболист сборной Германии Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

«Барселона» занимает первое место группы Н Лиги чемпионов, набрав шесть очков в двух играх.