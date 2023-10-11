Курта: я больше не пользуюсь костылями, надеюсь вернуться как можно скорее

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился новостями о восстановлении от тяжёлой травмы.

«Моё восстановление идёт очень хорошо, я больше не пользуюсь костылями. Я уже могу ходить и тренироваться, надеюсь вернуться как можно скорее», — приводит слова Куртуа инсайдер Фабрицио Романо в в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в августе этого года Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. После этого «Реал» арендовал Кепу у «Челси» до конца сезона.

В минувшем сезоне испанский вратарь принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, пропустив в них 33 мяча и восемь раз сыграв на ноль.

Ранее сообщалось, что перед арендой в мадридский «Реал» Аррисабалага был близок к переходу в стан мюнхенской «Баварии», однако испанец сделал выбор в пользу клуба из своей родной страны.