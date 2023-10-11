Альваро Мората — о своих критиках: мои дети, наверное, умнее их

Нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората высказался о критике в свой адрес.

«Я не могу контролировать то, что все говорят. Я хорошо отношусь к тому, как идут дела. Я не говорю, что люди меня любят или что я один из самых важных игроков, но они меня понимают и уважают. Я нахожусь в такой ситуации, когда мне всё равно, что говорят люди, которые меня не знают, и что они могут сказать мне на поле или во время шопинга. Бывают случаи, когда ты идёшь с детьми, тогда я могу отреагировать. Понимаю, что мои дети, наверное, умнее их. Я не возражаю.

У меня были очень плохие моменты. Поговорите с моей женой или с моей семьёй. Как я могу объяснить это своим детям из-за того, что они говорят или что происходит за пределами поля. Горжусь тем, что могу рассказать им свою историю и что, будучи лучшим или худшим игроком, я вернулся, чтобы попробовать ещё раз», — приводит слова Мораты El Larguero.

В нынешнем сезоне Мората сыграл восемь матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

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