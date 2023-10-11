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Альваро Мората: очень хочу выиграть титул с «Атлетико»

Альваро Мората: очень хочу выиграть титул с «Атлетико»
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Нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората рассказал о желании выиграть титул с командой.

«Я могу забивать больше или меньше голов, но очень хочу выиграть титул с «Атлетико». Это важнее, чем деньги или возвращение в другие страны, где ко мне относятся иначе. Гораздо тяжелее выиграть титул с «Атлетико», а затем уйти.

Мне не посчастливилось испытать это (завоевание титула), но со стороны видно, что для игрока это должно быть по-другому, потому что любая игра проходит по-другому, как люди её воспринимают. В «Ювентусе» всё примерно так же, потому что они более страстные. Это должно быть невероятно», — приводит слова Мораты El Larguero.

Мората выступает за «Атлетико» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 «матрасники» выиграли чемпионат Испании, нападающий в это время находился в аренде в «Ювентусе».

В нынешнем сезоне Мората сыграл восемь матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

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