Российский футболист в чемпионате Гибралтара: мечта — сыграть в квалификации еврокубков

Защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара Яков Шмелёв рассказал о собственных амбициях и устремлениях.

«Я – единственный легионер в команде и понимаю всю ответственность и надежду, которая есть у руководства. Но в то же время тренер мне сказал, что если я буду выделяться и зимой поступит предложение от клуба из топ-4, – а это совсем другой уровень – то меня не будут удерживать. Сейчас я сосредоточен на «Лайонс», а если получится себя проявить, будет ещё лучше: ведь там у клубов другая задача. Ведь три лучших клуба Гибралтара получают места в квалификации еврокубков. Сыграть на таком уровне – мечта», — рассказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Шмелёв перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 тысяч.