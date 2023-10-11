Дмитрий Черышев: руководителям нашего футбола нужно разбираться с решением УЕФА

Бывший футболист «Динамо», а ныне тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал решение УЕФА не допускать юношеские сборные России до международных соревнований.

«Это какое-то непонятное решение, сегодня разрешили, завтра — нет. Нужно с этим разбираться, и думаю, что руководители нашего футбола постараются поговорить с УЕФА и выяснить, почему было принято второе такое решение. Для меня самого это стало сюрпризом», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.