Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малышев: кредит доверия к Абаскалю большой, он продолжает работать

Малышев: кредит доверия к Абаскалю большой, он продолжает работать
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале, отметив, что испанский специалист пользуется полным доверием руководства клуба.

«Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю? Большой. Гильермо продолжает работать. Последняя игра была напряжённой? Не только последняя. Последние несколько игр были напряжёнными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать. Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это не соответствует действительности», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака»: Джикия — наш капитан. Новый контракт обсудим в нужный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android