Малышев: кредит доверия к Абаскалю большой, он продолжает работать

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале, отметив, что испанский специалист пользуется полным доверием руководства клуба.

«Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю? Большой. Гильермо продолжает работать. Последняя игра была напряжённой? Не только последняя. Последние несколько игр были напряжёнными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать. Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это не соответствует действительности», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков.