Быстров: Абаскалю не удалось наладить атмосферу и создать единый костяк в «Спартаке»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль всё ещё не смог наладить необходимую рабочую атмосферу в команде и создать в ней единый костяк из футболистов, которые бьются за тренера.

«Абаскалю пока не удалось наладить атмосферу в команде и создать единый костяк, который за него будет биться — это факт», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В СМИ ходят слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля из-за неубедительной игры и странной ротации состава. Однако в «Спартаке» заявили, что кредит доверия к испанскому специалисту достаточно большой.