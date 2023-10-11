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Быстров: Абаскалю не удалось наладить атмосферу и создать единый костяк в «Спартаке»

Быстров: Абаскалю не удалось наладить атмосферу и создать единый костяк в «Спартаке»
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль всё ещё не смог наладить необходимую рабочую атмосферу в команде и создать в ней единый костяк из футболистов, которые бьются за тренера.

«Абаскалю пока не удалось наладить атмосферу в команде и создать единый костяк, который за него будет биться — это факт», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В СМИ ходят слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля из-за неубедительной игры и странной ротации состава. Однако в «Спартаке» заявили, что кредит доверия к испанскому специалисту достаточно большой.

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